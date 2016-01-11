В Украине продлили ликвидацию четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию банков "Аксиома", "Прайм-Банка", "Мелиор Банка" и "Интеркредитбанка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка "Аксиома" до 29 января 2017 года, "Интеркредитбанка" - до 16 января 2017 года, "Мелиор Банка" - до 10 февраля 2017 года, "Прайм-Банка" - до 13 января 2017 года.

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Справка УНИАН. "Прайм-Банк" (г. Киев) работал на рынке Украины с 2001 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, он принадлежит группе компаний и физических лиц, никто из которых не владеет существенной долей акций свыше 10%. СМИ ассоциируют банк с супругой народного депутата от Партии регионов Александра Волкова.

Банк "Аксиома" (г. Днепропетровск) работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Украины Татьяна Четверик, Василий Гусев и Олег Резников. СМИ связывают банк с харьковским бизнесменом, владельцем девелоперской компании "Аксиома" Игорем Сбитневым.

"Мелиор Банк" (г. Днепропетровск) работал на рынке Украины с 2012 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, основным владельцем банка является компания "Криан". СМИ ассоциируют банк с экс-главой Харьковской областной госадминистрации, народным депутатом от Оппозиционного блока Михаилом Добкиным.

"ИнтерКредитБанк" (г. Днепропетровск) работал на рынке Украины с 2011 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации НБУ, его основными владельцами являются сельхозкомпания "Файна", граждане Украины Валентина Доброгорская, Вадим Тугай, Владимир Тугай, Наталья Скляренко.