Гривня укрепилась на межбанке до 23,54 за доллар

В понедельник, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,45/23,54 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,5250/25,6200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3100/0,3120 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,5568 грн/долл., к этому часу заключено 60 сделок на сумму 34,88 млн долл.