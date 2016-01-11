Минэкономики разъяснило новые правила транзита по территории России

Ограничения на транзит украинских товаров через территорию Российской Федерации, введенные с начала 2016 года, касаются только транзита товаров из Украины в Казахстан, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Новые правила транзита по территории России грузов автомобильным транспортом, введенные в одностороннем порядке указом №1 президента РФ от 1 января 2016 года, распространяются исключительно на перевозку с территории Украины в Казахстан, и касаются всех видов разрешений, как разовых, так и ЕКМТ. Напоминаем, что такие транзитные перевозки должны происходить исключительно через определенный пункт пропуска, который находится на границе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Груз должен быть опломбирован на всем маршруте следования по территории РФ", - отметили в министерстве.

В то же время, по информации министерства, транзит через территорию России в другие страны, а также в обратном направлении из Казахстана в Украину под данные ограничения не подпадает.

"Согласно разъяснениям со стороны российской стороны, перевозки в любую другую страну, а также перевозки в обратном направлении из Казахстана в Украину, могут выполняться в обычном режиме, без установки пломб и через любые действующие пункты пропуска автомобильного транспорта", - разъяснили в министерстве.

В Мининфраструктуры также сообщили, что Россия до сих пор не согласовала с Украиной квоты разрешений на выполнение международных грузоперевозок на 2016 год.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2016 года Россия ввела ряд ограничений на транзит украинских товаров через свою территорию.

По словам Мининфраструктуры, запрет российской стороны на транзит украинских товаров через свою территорию и невыдача разрешений на грузоперевозки привели к полной остановке перевозок между странами.

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Позже Министерство инфраструктуры сообщило о запуске с 15 января демонстрационного рейса контейнерного поезда по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспийское и Черное моря) как альтернативного транзитного маршрута для обхода территории РФ.