Худший "старт" со времен кризиса 2009 года: рублю предсказали резкое падение вслед за нефтью

Начало 2016 года стало для рубля худшим «стартом» года со времен кризиса 2009 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Sberbank CIB.

Очередное снижение мировых цен на нефть привело к резкому падению курса российской валюты, и, согласно прогнозу экспертов, курс доллара может «резко» подняться.

«История та же — цены на нефть ищут новый базовый уровень и рубль следует за ними», — отмечает старший валютный аналитик Sberbank CIB Том Левинсон. По его словам, при нынешнем уровне цены на нефть стоимость доллара может резко превысить 75 руб.

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В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent опускалась до $32,84. В результате курс доллара на Московской бирже достиг отметки 76,493 руб., курс евро – 83,977 руб, пишет РБК.

Установленный ЦБ по итогам утренних торгов официальный курс доллара впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 75 руб.