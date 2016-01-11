Bloomberg причислил Россию к числу худших экономик 2016 года

Согласно анализу потенциала эффективности 93 экономик мира, Россия занимает четвертое место с конца, сообщает РБК со ссылкой на проведенный Bloomberg опрос экспертов.

"Ее ВВП, по оценке экономистов, сократится в 2016 году на 0,5%. Худшие показатели, как ожидается, продемонстрируют только Греция, Бразилия и Венесуэла. Отрицательный рост также ожидается у эквадорской экономики, ВВП Аргентины останется на прежнем уровне, а экономики Японии, Финляндии, Хорватии и Швейцарии вырастут крайне незначительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам прошлого года Россия в рейтинге Bloomberg заняла третье место с конца: ее ВВП сократился, по этим данным, за девять месяцев на 3,65%. Последнее место занял Макао с показателем минус 25,03%. ВВП Украины, по оценке экономистов, вырастет на 1,2–1,4%. Возможность рецессии в этой стране оценивается в ближайшие 12 месяцев в 60%.

"Для России высокий риск рецессии сохранится в течение года, но начнет уменьшаться с сентября, оставшись к концу года на уровне выше 60%. Среднегодовой риск составит 65%. В целом экономисты считают, что Россия выйдет из самой затяжной рецессии за два десятилетия и к концу четвертого квартала войдет в незначительный плюс", - подчеркивает издание.

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Всемирный банк ожидает, что в 2016 году экономика России сократится на 0,7%. В докладе, подготовленном экспертами банка и выпущенном 6 января, говорится, что для улучшения ситуации необходимо проведение структурных реформ для уменьшения геополитических рисков.