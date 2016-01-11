Банк России резко понизил курс нацвалюты: доллар и евро подорожали на 3 рубля

Банк России установил на 12 января 2016 года официальный курс доллара на уровне 75,95 рубля, что на 3,02 рубля выше предыдущего показателя.

Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ, передает Lenta.ru.

Курс евро, в свою очередь, повышен на 3,17 рубля, до 82,81 рубля. Регулятор тем самым отразил рост основных валют, который произошел на бирже после Нового года.

В начале торговой сессии 11 января доллар и евро резко выросли (европейская валюта, в частности, вплотную подошла к отметке в 84 рубля), но потом их подъем затормозился. К 13:30 по московскому времени доллар укрепился на 64 копейки, до 75,4 рубля, а евро прибавил 1,48 рубля, до 82,1 рубля.

Евро и доллар растут на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть, отступивших ниже отметки в 33 долларов за баррель.

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Цены на нефть марки Brent с начала года упали на мировых торговых площадках более чем на 12 процентов. Обвал цен продолжается даже на фоне резкого обострения отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Аналитики объясняют удешевление нефти падением на китайском фондовом рынке, продолжающимся в последние недели.

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25 декабря президент Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2016 году стоимость рубля будет падать вслед за дешевеющей нефтью.