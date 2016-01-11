Bloomberg: экономика Украины в 2016 году может вырасти на 1,4%

Экономика Украины, показавшая одну из наиболее драматичных динамик падения в 2015 году, может вырасти на 1,2-1,4% в 2016 году, однако вероятность рецессии велика и риск возвращения к отрицательным значениям экономического развития сохраняется.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Bloomberg, основанном на опросе ведущих экономистов мира.

«Украина, несмотря на прогноз роста в 1,2%, представляет собой риск. Экономисты оценивают вероятность рецессии украинской экономики в ближайшие 12 месяцев на уровне 60%», - говорится в материалах агентства.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины прогнозирует рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 2% при инфляции в 12%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины также на уровне 2% при инфляции 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2016 году не вырастет выше 1%.

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В то же время, в консенсус-прогнозе, подготовленном Министерством экономического развития и торговли Украины на основе опроса ряда украинских экспертов в сфере макроанализа и прогнозирования, отмечается, что рост экономики Украины в 2016 году по оптимистическому сценарию может составить 2,9%. Однако это - максимально возможный показатель роста. При условии эскалации конфликта на востоке страны, усиления внутриполитических рисков и неблагоприятной внешней рыночной конъюнктуры экономика может показать отрицательную динамику - «минус» 3%.