The Economist: гривня третья в мире по недооцененности - справедливый курс 7,3 за доллар

Курс украинской валюты недооценен на 68,7%, сообщает британское издание The Economist на данных обновленного "индекса бигмака".

Согласно статье, справедливый курс украинской гривны по отношению к доллару должен составлять не 23,4 гривни, а всего лишь 7,3 гривни.

Отмечается, что национальная валюта Украины занимает лишь третье место среди недооцененных валют мира. Первое и вторые места эксперты присудили венесуэльскому боливару и российскому рублю.

Если в США бигмак стоит 4,93 доллара, то в Венесуэле в долларовом эквиваленте его цена составляет 0,66 доллара. Следовательно, боливар недооценен на 86,5% и курс доллар должен быть не 198,7, а лишь 26,77 боливара.

Кроме того, в России бигмак стоит лишь 114 рублей или 1,53 доллара против 4,93 в США. Таким образом выходит, что российский рубль недооценен на 69% - согласно "индексу бигмака" за 1 доллар должны давать не около 75 российских рублей, а более чем втрое меньше - 23,1 рубля.

Также в пятерку самых недооцененных валют попали южноафриканский ранд и малайзийский ринггит. Самой переоцененной валютой оказались швейцарский франк (30,7%), шведская крона (6,1%) и норвежская крона (5,8%).

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Справка УНИАН. "Индекс бигмака" был изобретен The Economist в 1986 году в качестве руководства валюты на их "правильном" уровне. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров ( в данном случае бургера) в разных странах.

Отмечается, что бургерномика никогда не выступала в роли точного датчика покупательной способности валюты, а была всего лишь инструментом для упрощения теории обменного курса.

Тем не менее, "индекс бигмака" стал международным стандартом, включенным в ряд экономических учебников и, по меньшей мере, в 20 академических исследований.