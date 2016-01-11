В 2015 году украинцы заплатили почти на 40% больше налогов, чем годом ранее

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за 2015 год составили 587,1 млрд грн, что на 162 млрд грн, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 487,7 млрд грн. В местные бюджеты поступило 99,4 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 486,9 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 101,3%.

В разрезе основных платежей в 2015 году прирост к 2014 году обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 29,3%, налога на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 32,3%, ввозной пошлины - в 3,6 раза, акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 36,8%, рентной платы за пользование недрами - в 2 раза, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,6 раза, части чистой прибыли (дохода) - в 2,2 раза, сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 48,5%.

По данным ГФС, за 2015 год налогоплательщикам возмещено 68,4 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 185,7 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2015 год, более трети налоговых поступлений в 2015 году должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.