В 2015 году украинцы заплатили почти на 40% больше налогов, чем годом ранее
Доходы выросли на 162 миллиарда гривень.
Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за 2015 год составили 587,1 млрд грн, что на 162 млрд грн, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 487,7 млрд грн. В местные бюджеты поступило 99,4 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 486,9 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 101,3%.
В разрезе основных платежей в 2015 году прирост к 2014 году обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 29,3%, налога на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 32,3%, ввозной пошлины - в 3,6 раза, акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 36,8%, рентной платы за пользование недрами - в 2 раза, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,6 раза, части чистой прибыли (дохода) - в 2,2 раза, сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 48,5%.
По данным ГФС, за 2015 год налогоплательщикам возмещено 68,4 млрд грн налога на добавленную стоимость.
Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 185,7 млрд грн.
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Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2015 год, более трети налоговых поступлений в 2015 году должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.
Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).
Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.