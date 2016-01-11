Минфин призывают отказаться от продвижения "социальных сигарет"

Об этом пишет эксперт МЦПИ Ангела Бочи в своем блоге на LB.ua.

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Несмотря на яростное давление производителей сигарет, Верховная Рада смогла предоставить Кабмину право устанавливать минимальные розничные цены на табачные изделия. Как показал опыт последнего полугодия, существующая налоговая система не исключает возможности многочисленных ценовых "акций" и "спецпредложений" производителей, в результате которых сигареты в Украине подешевели за год на 2-3 грн.

По оценкам эксперта, установление минимальной розничной цены на уровне 17 грн. за пачку исключит ценовые скидки и позволит существенно увеличить бюджетные доходы. Несколько стран Евросоюза - Франция, Италия, Австрия и Ирландия временно применяли механизм ограничения минимальных розничных цен.

Для Украины установление минимальных цен, по мнению эксперта, - важный шаг на пути выполнения требований ЕС, согласно которым только акциз должен составлять не менее 40 грн. с каждой пачки.