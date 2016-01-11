Минфин: МВФ одобрил госбюджет Украины на 2016 год

Международный валютный фонд подтвердил соответствие государственного бюджета на 2016 год и налоговых изменений целям программы сотрудничества с Украиной, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, помимо принятия бюджета, который соответствует договоренностям между Украиной и МВФ, важными условиями для предоставления Украине третьего транша являются дальнейший прогресс в антикоррупционной сфере и других структурных реформах.

Министерство отметило, что в случае успешного выполнения всех условий совет директоров Фонда может провести собрание по выделению Украине следующего транша в конце января или в феврале.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 25 декабря приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд грн, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 млрд грн. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия Фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

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По итогам работы последней миссии Фонд отметил углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но он ожидал от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.