Нидерландский Rabobank допускает падение рубля до 100 за доллар

Нидерландский Rabobank допускает, что курс доллара в России может вырасти до 100 рублей.

Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на мнение аналитика финансовой организации Пиотра Матиса, опубликованное в The Financial Times.

«Рубль может опуститься к доллару примерно до 100 рублей — в худшем сценарии и при стремительном падении цен на нефть», — приводит агентство его слова. В то же время он подчеркнул, что это «довольно смелое предположение»

«Однако в нынешней негативной глобальной конъюнктуре не является немыслимым снижение рубля до 80-90 рублей за доллар», — добавил Матис.

Напомним, российская валюта дешевеет вслед за падением нефтяных котировок.

В начале торгов 11 января американская валюта дорожала до 76,49 рубля, евро — до 83,98. Официальные курсы на 12 января — 75,95 и 82,81 соответственно (выросли на три рубля).

Rabobank — международная финансовая корпорация, ее штаб-квартира расположена в Утрехте (Нидерланды). Входит в топ-30 крупнейших банков в мире. В 2008 году кредитная организация начала работать в России, в 2011 году ЦБ аннулировал лицензию по просьбе самого Rabobank.