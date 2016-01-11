Гривня продолжает укрепляться - 23,50 за доллар

В понедельник, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,40/23,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4940/25,6030 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3080/0,3100 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,5044 грн/долл., к этому часу было заключено 453 сделки на сумму 313,85 млн долл.