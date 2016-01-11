Валютные резервы Китая упали впервые за 23 года: в 2015-м сократились на $513 миллиардов

Валютные резервы Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в 2015 году снизились впервые с 1992 года, сообщает агентство Bloomberg. Так, объем валютных резервов за прошедший год сократился на $513 млрд, или на 13,4%, составив на 31 декабря $3,33 трлн.

Уменьшение резервов связано, в частности, с интервенциями, проводившимися Центробанком КНР на валютном рынке с целью поддержки юаня после августовской девальвации.

Валютные резервы Китая увеличивались по итогам предыдущих 22 лет. Их объем вырос с $21,2 млрд в 1993 году до почти $4 трлн в 2014 году.

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"Переход от накопления резервов валюты к их сокращению является важным поворотным моментом в истории развития КНР", - отмечает экономист Lombard Street Research Ltd. Фрейа Бимиш, пишет ZN.UA.

В декабре 2015 года объем валютных резервов Китая уменьшился на $108 млрд с ноябрьских $3,44 трлн. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали менее существенного сокращения - до $3,415 трлн.