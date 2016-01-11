Reuters: Правительство РФ готовится к новому сокращению бюджета

Решение о доведении 90% от утвержденных лимитов бюджетополучателям было принято на совещании премьера Дмитрия Медведева в декабре, рассказали Reuters участвовавшие в нем два чиновника.

"Есть протокол совещания у Дмитрия Анатольевича (премьер-министра России - Ред.). В соответствии с ним ведомства до 15 января должны дать предложения по отзыву доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 10%...", - сказал один из источников.

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Отмечается, что сокращение на 10% расходов не коснется так называемых публично-нормативных обязательств, зарплат бюджетникам и денежного довольствия военнослужащим и сэкономит около 700 миллиардов рублей.

"Если они это не сделают, Минфину поручено у них отозвать 10% лимитов принудительно. После чего начнется процедура подготовки изменений в закон о бюджете-2016, потому что ассигнования можно уменьшить только законом", - сказал источник.

Стоит подчеркнуть, что бюджет-2016 в РФ посчитан, исходя из среднегодовой цены на нефть марки Urals $50 за баррель, среднегодового курса 63,3 рубля за $1 и роста экономики на 0,7 процента.