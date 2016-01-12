Unicredit Group договорилась с "Альфа-Групп" о продаже "Укрсоцбанка"

Об этом сообщает пресс-служба UniCredit Group.

"Схема сделки предусматривает, что UCG передаст свою долю в "Укрсоцбанке" в обмен на вновь выпущенные 9,9% акций ABHH. Также, UCG будет иметь возможность назначить одного члена Совета директоров ABHH, а также инициировать выход на IPO", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны договорились относительно механизма пут/колл опциона (Put/Call Option) в отношении акций UCG в ABHH по завершению пятой годовщины с момента закрытия сделки.

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"Ожидается, что подписание соглашения о передаче акций повлечет для UCG чрезвычайные расходы в размере примерно 200 млн евро в отчете о прибыли и убытках группы за четвертый квартал 2015 года", - отметили в пресс-службе UCG.

По завершению операции кумулятивные курсовые эффекты оцениваются примерно в "минус" 652 млн евро. Однако, это не повлияет на регулятивный капитал UCG.

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Как сообщал УНИАН ранее, холдинговая компания Альфа-Групп ABH Holdings S. A. (ABHH) со штаб-квартирой в Люксембурге вступила в эксклюзивные переговоры с UniCredit Group по покупке дочернего банка группы в Украине UniCredit Bank («Укрсоцбанк»).

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине - «Уникредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Инвестиционная холдинговая компания ABH Holdings S. A. (ABHH) со штаб-квартирой в Люксембурге представлена в Украине дочерним банком «Альфа-Банк» (Украина), который входит в группу крупнейших банков по объему активов.