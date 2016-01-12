Российская нацвалюта продолжает падать: доллар превысил 77 рублей впервые с 2014 года

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 83 копейки и составил 77,04 рубля, превысив 77-рублевую отметку впервые с 16 декабря 2014 года.

Курс евро подскочил на 1,07 рубля до отметки 83,85 рубля, пишет ТАСС.

Во вторник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,85% до 30,65 доллара за баррель.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,9% до 1667,15 пункта.

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В понедельник Банк России установил на 12 января официальный курс доллара на уровне 75,9507 рубля, курс евро - на уровне 82,8090 рубля.

Напомним, по мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Россия в 2015 году может войти в пятерку стран, где наиболее высока вероятность рецессии экономики. По данным агентства, падение российского ВВП произойдет вследствие санкций США и ЕС, а также низких цен на нефть.