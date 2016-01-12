Казахстанский тенге снова обновил исторический минимум

Средневзвешенный курс тенге к доллару на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) снова обновил исторический минимум.

Курс опустился до 362,62 тенге за $1, пишет Росбалт.

В понедельник курс национальной валюты Казахстана торговался в пределах 354,6 — 356,35 теге за $1.

8 января казахстанский тенге впервые в истории перешагнул психологически важную отметку 350 тенге за $1.

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По результатам утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вырос до 351,85 тенге.