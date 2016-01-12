Канадский доллар упал до минимума 2002 года

Курс национальной валюты Канады - доллара - в понедельник по итогам торговой сессии на бирже в Торонто обновил очередной минимум по отношению к доллару США.

Луни, как еще называют канадскую валюту, достиг минимальных значений с 2002 года, опустившись до отметки 70,31 центов США. Падение составило 70 центов, пишет ТАСС.

Главной причиной обесценивания национальной валюты, которое продолжается с начала 2015 года, является падение мировых цен на нефть. Так, стоимость нефти сорта WTI (West Texas Intermediate) по итогам торгов в Нью-Йорке опустилась сразу на $1,75 и остановилась на отметке $31,41 за баррель.

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При этом цена канадской нефти, добываемой в нефтеносных песках провинции Альберта - WCS (Western Canada Select), снизилась на $2,05 и закрепилась на уровне $16,61 за баррель.