Федеральная резервная система США за год получила $100 миллиардов прибыли

Федеральная резервная система США по итогам 2015 года получила $100,2 млрд чистой прибыли, передает RNS со ссылкой на данные ФРС. Практически вся эта сумма — процентные доходы ($113,6 млрд) от ценных бумаг, скупленных резервными банками на открытом рынке. Более точная неаудированная отчетность ФРС будет опубликована в марте.

Как сообщается, казначейству США в прошлом году перечислено $97,7 млрд из чистой прибыли и $19,3 млрд избытка капитала. В 2014 году в бюджет перечислено $96,6 млрд чистой прибыли, избыточного капитала не было.

Операционные расходы ФРС составили $3,9 млрд, расходы за изготовление, выпуск и утилизацию денежных купюр — $689 млн, расходы на совет директоров — $705 млн. Убыток от переоценки валют — $1,4 млрд, пишет Gazeta.ru.

Как сообщалось, в декабре Федеральная резервная система США приняла решение о повышении ключевой ставки до 0,25–0,5%. Последний раз ФРС повышала ставку в 2006 году.