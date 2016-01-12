Азербайджан из-за дешевой нефти переходит на режим строгой экономии

Правительство Азербайджана в предстоящие четыре года будет осуществлять строгий режим экономии, заявил министр финансов страны Самир Шарифов на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2015 года и задачам на 2016 год.

«С учетом расходов на инвестиции внутри страны и за рубежом, должны быть решены такие вопросы, как подготовка сбалансированной сметы доходов и расходов, которая обеспечит строгий режим экономии в 2016 году и на последующие три года», - сказал Шарифов, сообщает АNN.az.

По его словам, такая смета расходов и доходов должна обеспечить усиление финансовой дисциплины для экономного использования госсредств, предотвращение расточительства и ненужных расходов, а также усовершенствование системы госуправления, проведение реформ в управлении компаний, находящихся в госсобственности, придание дополнительного стимула процессу приватизации госимущества, основательную консолидацию банковской системы и повышение доверия к ней.

Глава Минфина подчеркнул, что продолжение снижения цены на нефть в мире, а также переход Центрального банка Азербайджана к новой курсовой политике, обусловливают внесение ряда изменений в госбюджет, утвержденный на 2016 год.

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«Эти изменения должны преследовать такие цели, как соответствие доходов сводного и госбюджетов новым условиям, повышение эффективности бюджетных расходов, продолжая политику компактности бюджета, проводимую в последние годы, экономию валютных запасов, придание дополнительного стимула развитию ненефтяного сектора и предпринимательства», - сказал Шарифов.

По его словам, планируется проведение мер по нейтрализации возможного негативного воздействия на уязвимые группы населения повышения цен на товары первой необходимости в связи с девальвацией маната.

Доходы госбюджета на 2016 год прогнозируются на уровне 14 млрд 566 млн манатов, расходы - 16 млрд 264 млн манатов, дефицит госбюджета - 1 млрд 698 млн манатов или 2,9% ВВП.