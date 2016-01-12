НБУ включил в группу иностранных еще шесть банков

Национальный банк Украины расширил критерии для определения банков, принадлежащих иностранным банковским группам, сообщается на сайте регулятора.

В соответствии с новыми критериями в группу банков иностранных банковских групп вошли 25 банков вместо 19. В указанную группу теперь вошли «Альфа-Банк», «Неос банк», «Идея Банк», «ПроКредит банк», «Универсал Банк», «Форвард Банк».

«Согласно новым критериям, в группу "Банки иностранных банковских групп" относятся учреждения, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам, в собственности которых контрольный пакет акций не менее одного банковского учреждения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2016 году принял решения делить банки на 4 группы по новым критериям, тогда как ранее банки были разделены на группы по размеру активов.

Холдинговая компания ABH Holdings S.A. (ABHH), владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group (UCG) о покупке 100% акций "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.