Госдолг Украины снизился на $4,6 миллиарда
12:43, 12 января 2016Финансы
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Госдолг за январь-ноябрь 2015 года снизился на 7% в валюте, при этом вырос на 41% в гривневом эквиваленте – Минфин
REUTERS
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 ноября 2015 года составила 65,150 млрд долл., что на 4,6 млрд долл., или на 7%, меньше показателя на начало 2015 года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
При этом, в гривневом эквиваленте с начала 2015 года по ноябрь госдолг вырос на 41,3% - до 1,556 трлн грн.
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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2015 года составляла 70,671 млрд долл.
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