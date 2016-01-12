Укрепление гривни продолжается: на межбанке 23,30 за доллар

Во вторник, 12 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,20/23,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1900/25,2960 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3040/0,3060 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,3014 грн/долл., к этому часу заключена 171 сделка на сумму 71,34 млн долл.