Банк России продолжает опускать официальный курс рубля

Банк России установил на 13 января официальный курс доллара на уровне 76,6041 руб., что на 65,34 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 62,82 копейки до 83,4372 руб., пишет ТАСС.

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Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 64,21 копейки до 79,679 руб.