Банк России продолжает опускать официальный курс рубля

13:09, 12 января 2016
Финансы
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ЦБ РФ повысил на 13 января курс доллара до 76,60 руб., курс евро до 83,44 руб.

REUTERS

Банк России установил на 13 января официальный курс доллара на уровне 76,6041 руб., что на 65,34 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 62,82 копейки до 83,4372 руб., пишет ТАСС.

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Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 64,21 копейки до 79,679 руб.

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