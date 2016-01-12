В Китае объём невозвратных кредитов вырос более чем в два раза - до почти $300 миллиардов

Китайский банковский регулятор сообщил в понедельник, что объём невозвратных кредитов в банковском секторе увеличился более чем в два раза в 2015 году по сравнению с данными за предыдущий год, сообщает Reuters.

"По словам источников, пожелавших остаться неназванными в силу запрета давать интервью в СМИ, на рабочей конференции правительства регулятор отчитался о том, что общее число неработающих кредитов достигло 1,95 триллиона юаней ($296,8 миллиарда) в 2015 году, в то время как чистая прибыль росла более медленными темпами и увеличилась на 2,3 процента в годовом выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объём невозвратных кредитов в банковском секторе страны за 2014 год вырос на 257,4 миллиарда юаней ($39,2 миллиарда), составив 1,43 триллиона юаней. Это означает, что в прошлом году число новых неработающих кредитов увеличилось более, чем на 500 миллиардов юаней, говорится в сообщении Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC).

"На конец 2015 года объём неработающих кредитов коммерческих банков демонстрировал рост 17-й квартал подряд, а общее количество невозвратных кредитов (в банковском секторе) выросло 10-й квартал подряд", - сказал председатель CBRC Шан Фулинь на национальной рабочей конференции 2016 года по надзору за банковским сектором.

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По словам председателя Комиссии, экономический рост Китая замедлился до примерно 7 процентов в прошлом году против 9,5 процента в 2011 году, рост банковской прибыли упал до 2,3 процента против 39,5 процента за аналогичный период 2014 года.

"Данные говорят о том, что объём невозвратных кредитов увеличился до 1,95 триллиона юаней к концу прошлого года против 1,05 триллиона юаней в 2011 году", - отмечает издание.

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Подчеркивается, что регулятор не ответил на запрос Reuters предоставить комментарии.