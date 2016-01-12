России из-за очередного падения цен на нефть придется "резать" бюджет

Минфин РФ может пересчитать бюджет 2016 года с учетом более низких цен на нефть в первом квартале, после согласования макроэкономического прогноза с Минэкономразвития.

Об этом сообщил ТАСС осведомленный федеральный чиновник.

"В первом квартале", - ответил он на вопрос о том, когда могут быть уточнены цифры по параметрам бюджета-2016.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что часть корректировок бюджета-2016 может быть внесена еще до конца 2015 года, однако о таких корректировках не сообщалось.

В конце декабря министр отмечал, что в правительстве подготовлен перечень мер по работе с расходами, в том числе по корректировке бюджета.

Среди возможных мер по увеличению доходной базы бюджета Силуанов называл расширение программы приватизации, в том числе в отношении "Роснефти".

Бюджет-2016 сверстан исходя из цен на нефть марки Urals в $50/барр, при этом к настоящему времени цены на нефть этой марки опустились ниже $29/барр.

Доходы бюджета предполагаются в размере 13,738 трлн рублей (17,5% ВВП), расходы - до 16,099 трлн рублей (20,5% ВВП). Дефицит бюджета составит 2,36 трлн рублей, или 3% ВВП.

По его данным, Минэкономразвития и Минфин уточнят прогноз по ценам на нефть, который ляжет в основу поправок к бюджету-2016, ближе к середине - концу I квартала. В настоящий момент идет активная работа над новым ориентиром по цене.

"Работа активно ведется, Минэкономразвития и Минфин проводят ее сообща, пока о новом ориентире говорить рано", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития может уточнить прогноз уже в середине января. Однако с начала года произошло очередное значительное падение цен на нефть. На Лондонской бирже ICE за первые 11 дней 2016 года цена на нефть марки Brent упала с $37 до 30,9 за баррель на фоне роста запасов нефти в США и ослабления китайской экономики.

Российский бюджет рассчитывается исходя из прогноза цен на нефть марки Urals, которая торгуется с дисконтом к Brent и таким образом сейчас находится даже ниже $29 за баррель. Стрессовый сценарий Центробанка предполагает цену на нефть в $35/барр, глава Минфина Антон Силуанов ранее не исключал подготовку правительством обновленного сценария вблизи этой оценки.

Расходы бюджета-2016 могут быть сокращены до 10% в случае негативного варианта развития экономической ситуации, сообщил он.

"До 10%. Решение о доведении лимитов и сокращении расходов будет принято в зависимости от экономической ситуации. Если ситуация будет улучшаться, то естественно и сокращения будут меньше", - сказал источник. Текущий бюджетный процесс предполагает доведение средств из бюджета до бюджетополучателей по их заявкам в рамках лимитов. В случае, если доходы бюджета будут ниже запланированных, то средства бюджетополучателям могут быть доведены позже или не доведены в полном объеме.