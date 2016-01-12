Порошенко и Назарбаев обсудили транзит в условиях российской блокады

Казахстан подтвердил настроенность на выполнение действующих двусторонних и многосторонних соглашений с Украиной с целью недопущения каких-либо дискриминационных мер в украинско-казахстанской торговле.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что президенты обоих государств обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с российским эмбарго на украинскую продукцию и запретом на транзитные перевозки.

"Казахстанская сторона подтвердила свою настроенность на выполнение действующих двусторонних и многосторонних соглашений с Украиной с целью недопущения каких-либо дискриминационных мер в украинско-казахстанской торговле", - говорится в сообщении.

При этом президент Украины подчеркнул, что действия российской стороны нарушают Венскую конвенцию о праве международных договоров, а также правила и нормы ВТО.

"В этой связи главы Украины и Казахстана обсудили возможности транзита украинских товаров с целью предотвращения негативного влияния России на товарооборот между Украиной, Казахстаном и странами Азии", - подчеркнули в пресс-службе главы украинского государства.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года российские власти приняли ряд решений, ограничивающих, а в некоторых сегментах полностью упраздняющих торговые отношения с Украиной. В числе таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом - 4 января - Россия полностью остановила транзит украинских товаров по своей территории в сторону стран Средней Азии, в особенности Казахстана.

Украина также ввела "зеркальные" торговые меры. Со 2 января - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5 до 19% с переходным периодом в 3-5 лет, а также - с 10 января - запрет импорта продовольствия, сигарет, алкогольной продукции, продукции химической промышленности и железнодорожного оборудования российского производства.

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Меры относительно транзита российских товаров по украинской территории пока не анонсировались. Вместе с тем, Украина анонсировала переговоры с ЕС и ВТО по вопросу запрета транзита украинских товаров через Россию. А, кроме того, главы правительств Украины, Казахстана и Азербайджана договорились провести переговоры на уровне уполномоченных органов об организации альтернативных маршрутов доставки грузов из Украины.