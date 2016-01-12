Крупнейший банк оккупированного Россией Крыма стал государственным

РФ в лице Росимущества стала единственным владельцем Российского национального коммерческого банка (РНКБ), сообщает Slon.ru со ссылкой на заявление кредитной организации.

В самом банке его переход в государственную собственность назвали "самым значимым событием в истории РНКБ" и выразили надежду, что при поддержке акционера, банк перейдет на новый уровень".

РНКБ является крупнейшим работающим в оккупированном Крыму банком, который стал первой российской финансовой организацией, начавшей работу на полуострове после его аннексии Россией. В марте 2015 года банк попал под действие санкций.

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Самопровозглашенные "власти" республики продали РНКБ в феврале 2015 года. В результате сделки, сумма которой не называлась, под контроль ООО "Комплексные энергетические решения" перешло 99,9% акций банка. Продажа была согласована в ЦБ РФ.

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По данным российской "Банки.ру", по размеру активов (785,5 миллиона долларов) РНКБ занимает 92-е место в России. Головной офис банка находится в Симферополе. С марта 2014 года, после того как Крым был аннексирован Россией, РНКБ начал активно открывать свои отделения на месте бывших офисов украинских "дочек" ВТБ и Сбербанка.