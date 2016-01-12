Нацбанк легализирует структуры собственности 33 банков (список)

Национальный банк Украины на текущий момент ведет работу по легализации структуры собственности 33 банков, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, работа регулятора в 22 финучреждениях находится на финальной стадии.

Среди оставшихся 11 банков "Альпари Банк", "Диви Банк", банк "Земельный капитал", "Инвестиционно-трастовый банк", "Классикбанк", банк "Новый", "Смартбанк", банк "ТК кредит", "Украинский капитал", "Финанс Банк", банк "Центр".

Читайте такжеНБУ: 17 банков добровольно согласились раскрыть реальных собственников

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции в конце 2015 года сообщила о том, что Национальному банку Украины не известны конечные собственники еще 7 небольших банков.

Национальный банк Украины в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае нераскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными.