Росстат утверждает, что инфляция в России в 2015 году составила почти 13%

Инфляция в России в декабре 2015 года составила 0,8%, в целом за год потребительские цены увеличились на 12,9%, сообщает Прайм со ссылкой на Росстат.

"Таким образом, ведомство подтвердило предварительные данные, опубликованные ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на продукты в декабре выросли на 1,2% по сравнению с ноябрем, а за весь прошлый год продовольственные товары подорожали на 14%. При этом цены на непродовольственные товары в декабре повысились на 0,4% в месячном выражении, за весь год - на 13,7%.

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"В декабре сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию. Так, свежие помидоры и огурцы стали дороже на 29,7% и 19,7% соответственно, лимоны – на 14%, виноград – на 12,3%, свежая белокочанная капуста – на 8,1%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 0,3%", - подчеркивают в сообщении.

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Цены на йогурты, творожные сырки, соленую сельдь, черный перец-горошек и рыбные консервы повысились на 1,8-2,2%. Одновременно на 0,2-0,7% снизились цены на свинину, мясо птицы, рис и минеральную воду.