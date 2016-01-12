Печерский суд арестовал пенсионные счета Януковича и Азарова

Печерский районный суд Киева арестовал пенсионные счета экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом говорится в определениях суда, опубликованных в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что арест наложен по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту сговора Януковича, Азарова, экс-министра финансов Юрия Колобова, экс-главы правления "Укртелекома" Георгия Дзекона и директора ООО "ЕСУ" Ильи Солодовского.

Расследованием установлено, что с октября 2010 по июль 2013 года Януковичем и Азаровым в сговоре с председателем Госспецсвязи, министром финансов, членом набсовета "Укртелекома", директором ООО "ЕСУ" было организовано за счет средств госбюджета строительство телекоммуникационной сети спецназначения, которое было возложено на ООО "ЕСУ", в результате чего произошло хищение госсредств на сумму 220 миллионов гривень.

Следователь указывает, что Янукович состоит на учете в управлении Пенсионного фонда Украины в Печерском районе города Киева с 10 июля 2010 года как получатель пенсии, назначенной по нормам закона Украины "О статусе народного депутата Украины". Размер назначенной пенсии Януковичу составляет 16 947 гривень. Азаров же с 6 февраля 2008 года как бывший народный депутат получает пенсию в размере 17,253 тысячи гривень.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Министерство социальной политики заявило о замораживании пенсионных выплат бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.