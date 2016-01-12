Нацбанк укрепил официальную гривню сразу на 24 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2326,6758 (12 января – 2350,4365)

100 EUR – 2521,1859 (12 января – 2559,1553)

10 RUR – 3,0373 (12 января – 3,0947)

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Как сообщал УНИАН, 12 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,15/23,25 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1200/25,2230 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3030/0,3050 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,2668 гривни/доллар, к этому часу было заключено 560 сделок на сумму 348,57 миллиона долларов.