Яценюк поручил заняться выплатой Японии "киотских денег"

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, передает Украинская правда.

Таким образом замминистра экологии Сергея Курыкина уполномочили "на осуществление необходимых мер в пределах полномочий (...) для выполнения обязательств по возврату неиспользованных средств, полученных от продажи частей установленного количества выбросов парниковых газов".

Кроме того, министерству финансов и Государственной казначейской службе поручено осуществить возврат неиспользованных средств в соответствии с запросом на возврат от Организации по разработке новых энергетических и промышленных технологий (Япония).

Как известно, в 2009-2010 годах Украина получила от Японии и Испании 470 млн евро на реализацию экологически проектов.

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Справка УНИАН. Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола Европейский Союз и другие страны, ратифицировавшие протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с показателями 1990 года: если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й год, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников Киотского протокола, которые имеют неиспользованные «запасы» парниковых газов.

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Украина является одной из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов из-за низкой загрузки промышленности, а за последующие 8 лет роста так и не приблизилась к показателям 1990 года. В этой связи Украина имеет право на получение так называемых экологических инвестиций, которые могут быть использованы на проекты экологического характера в различных сферах, включая коммунальное хозяйство и транспортную инфраструктуру. Вместе с тем, если проекты не реализуются или реализуются с нарушениями инвестиционные средства необходимо возвращать. В данном случае, возвращать средства нужно будет правительству Японии.