Порошенко предлагает Яценюку усовершенствовать систему оплаты труда педагогов

Об этом говорится в ответе президента на электронную петицию под названием «Восстановление гарантий, предусмотренных ст. 57 Закона Украины «Об образовании» относительно размеров средних должностных окладов педагогов», которую подписали более 25 тысяч граждан.

Президент отмечает, что вопрос восстановления престижности труда педагога является чрезвычайно важным.

«В сложные времена необъявленной войны в 2015 году нам удалось дважды повысить оклады работникам образования - с сентября и декабря (в целом повышение составляет около 25%). Уверен, что работа в этом направлении будет продолжена и в 2016 году», - добавил Порошенко.

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Вместе с тем, по словам президента, реализация предложения об увеличении расходов на образовательную отрасль для установки средних должностных окладов педагогическим, научно-педагогическим работникам на уровне среднемесячной (двойной среднемесячной) заработной платы работников промышленности, а также доплат специалистам, работающим в системе образования, до уровня среднемесячной заработной платы работников в целом по народному хозяйству потребует изыскания существенных дополнительных бюджетных ресурсов.

«Вместе с тем важно при разработке и принятия соответствующих законодательных инициатив учесть финансовые возможности государственного бюджета, часть которого сейчас направляется на обеспечение обороноспособности нашей страны», - считает он.

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«Учитывая важность затронутого в петиции вопроса премьер-министру Украины А.П.Яценюку предложено в рамках реформирования образования принять меры для всесторонней и основательной проработки центральными органами исполнительной власти вопроса совершенствования системы оплаты труда педагогических кадров, в частности путем введения стимулирующей составляющей, и по итогам проведенной работы принять необходимые решения», - подчеркнул Порошенко.