Товарооборот между Россией и Китаем в 2015 году упал почти на 30%

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2015 года сократился на 27,8% до 422,7 миллиарда юаней (64,2 миллиарда долларов).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Главного таможенного управления КНР Хуана Сунпина.

По данным ведомства, объем экспорта китайских товаров в РФ упал в прошлом году на 34,4% до 216,2 миллиарда юаней (32,9 миллиарда долларов), а импорт российской продукции в Китай снизился на 19,1% до 206,5 миллиарда юаней (31,4 миллиарда долларов).

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"Прошлый год был сравнительно сложным и тяжелым для международной торговли. Мы считаем, что и этот год будет в некоторой степени таким же. Сможет ли ситуация в российско-китайской торговле улучшиться, зависит, во-первых, от экономической обстановки в двух странах, во-вторых, от положения дел в мире в целом", - прокомментировал данные Хуан Сунпин.

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По итогам 2014 года оборот торговли между РФ и КНР увеличился на 6,8% и составил 95,28 миллиарда долларов.