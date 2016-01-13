В Минфине РФ предупредили об угрозе повторения кризиса 1998 года

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, рассказал о начинающейся оптимизации бюджета, сообщает РБК.

По его словам, если этого не сделать, в России повторится кризисная ситуация 1998 года, когда за это "заплатило население".

"Необходимо принять продуманные меры по приведению государственного бюджета в соответствие с новыми реалиями", - сказал Силуанов на открывшемся сегодня Гайдаровском форуме.

По его словам, аналогичная стихийная адаптация в кризис 1998-99 годов составила 10 процентных пунктов. Но это происходило через инфляцию, и за это "заплатило население". Оно может вновь пострадать, если не провести нужные бюджетные реформы.

Сейчас российские министерства и ведомства должны представить предложения по сокращению расходов на 10%, подтвердил Силуанов появившиеся ранее на этой неделе сообщения о готовящемся секвестре. Ведомства, получив ассигнования на 2016 год, сами должны принять решения об отсекании неэффективных трат по "основным, незащищенным статьям", сказал министр.

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Говоря о низких ценах на нефть, министр заявил, что госсектор России еще не адаптировался к ним окончательно. В то время как частный сектор уже адаптировался к 40 долларам за баррель, федеральный бюджет балансируется только при цене 82 доллара за баррель - отметил Силуанов. И ожидать восстановления нефтяных цен, по его мнению, не приходится.