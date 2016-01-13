Кабмин опубликовал дорожную карту по улучшению позиций Украины в рейтинге Doing Business

Кабинет министров Украины опубликовал план действий на 2016 год по улучшению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка - Doing Business, который отражает качество и эффективность институтов регулирования, определяющих легкость ведения бизнеса в стране.

Соответствующее распоряжение размещено на едином веб-портале органов исполнительной власти.

В постановлении указывается, что целью Украины является вхождение в ведущую двадцатку стран мира по легкости ведения предпринимательской деятельности. Также документ обязывает министерства оперативно размещать на официальных сайтах информацию о состоянии выполнения данного плана действий.

Среди ключевых задач, указанных в документе, значатся: создание сервиса регистрации юридических лиц через Интернет в течение 24 часов, предоставление в режиме реального времени свободного доступа в Государственный реестр обременений движимого имущества и множество задач относительно облегчения и ускорения рассмотрения судебных дел по денежным требованиям. Относительно вопросов защиты интересов инвесторов, правительство намерено предложить парламенту обязать потенциальных покупателей 50% акций акционерного общества делать предложение всем акционерам, а в случае приобретения 50% доли в обществе с ограниченной ответственностью - делать предложение всем участникам общества. Правительство будет также работать над упрощением и ускорением процедуры присоединения предприятий к электросетям, сокращением стоимости и сроков разрешительных процедур в строительстве, а также срока оформления перехода права собственности на недвижимое имущество, облегчением экспорта и импорта продукции, уменьшением затрат времени компаниями на налоговые расчеты и фискальные платежи и прочее.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 декабря утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка - Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.

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Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге Doing Business, заняв 83 место. Эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса. В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.