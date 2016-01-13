Нацбанк хочет ужесточить требования к платежным системам

Национальный банк Украины намерен в 2016 году ужесточить требования к капитализации платежных систем, а также к раскрытию конечных собственников этих систем и их участников, сообщается на сайте регулятора.

"В этом году будут усилены требования к капитализации финансовых учреждений, которые намерены осуществлять перевод средств, и к раскрытию конечных собственников как платежных систем, так и финансовых учреждений - участников платежных систем", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк в 2016 году намерен продолжить работу над развитием Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП):

"Основной задачей для нас является привлечение банков как эмитентов национальной платежной системы, увеличение эмиссии платежных карт, пересмотр тарифов. Также наш план - максимально увеличить количество банкоматов и торговых терминалов, принимающих обновленные платежные карты НСМЭП", - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Якова Смолия.

Читайте такжеНацбанк будет отстранять платежные системы от рынка за нарушения законодательства

Как сообщал УНИАН, всего на текущий момент Национальный банк Украины зарегистрировал 34 платежные системы, созданные небанковскими учреждениями.

Читайте такжеНацбанк планирует расширить использование электронных денег в Украине

Справка УНИАН. В ноябре 2013 года Нацбанк объявил старт модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), которая позволяет обеспечить карточные расчеты внутри страны, снизить стоимость и повысить безопасность таких расчетов.

НСМЭП - это внутригосударственная, общенациональная платежная система, созданная по инициативе НБУ, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 50 банков, 23 небанковских учреждения, в том числе госпредприятие "Укрпочта".