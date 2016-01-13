Яценюк поручил расширить перечень российских товаров, попадающих под эмбарго

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству экономического развития и торговли Украины расширить перечень российских товаров, которые могут попасть под импортное эмбарго.

"Я просил бы Минэкономики пересмотреть и расширить список товаров, которые должны попасть под контрмеры с украинской стороны с целью защиты рынка от экономической агрессии Российской Федерации", - сказал Яценюк в ходе заседания правительства.

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Как сообщал УНИАН, с 10 января Украина ввела эмбарго на импорт порядка 30 товарных позиций из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Под запрет попали товары продовольственной группы, водка, табачные изделия, продукция химической промышленности и железнодорожное оборудование. Кроме того, Украина ввела импортные пошлины на российский импорт, ставки которых варьируются в диапазоне 1,5-19% с переходным периодом 3-5 лет.