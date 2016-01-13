ПФ утвердил среднюю зарплату для расчета назначаемых пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты на одно застрахованное лицо в сумме 3914 гривень 88 копеек, которая будет применяться при определении коэффициента заработной платы за ноябрь 2015 при назначении пенсий, сообщила пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, данный показатель используется при назначении пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 марта 2015 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении".

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Согласно изменениям, внесенным законом, Пенсионный фонд Украины с 1 июня 2015 года прекратил назначение спецпенсий депутатам, министрам, судьям, прокурорам, таможенникам, налоговикам и другим чиновникам.

По словам министра социальной политики, Павла Розенко, все пенсии высокопоставленным чиновникам назначаются в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом данная норма не касается ученых и военнослужащих.