Яценюк хочет обсудить с ЕС российское эмбарго: подготовил ряд предложений

Украина подготовила ряд предложений для переговоров с Европейским Союзом по вопросу российских торговых санкций, а также по реализации двусторонних соглашений в рамках Соглашения о зоне свободной торговле с ЕС, и ожидает продуктивного диалога, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Мы проводим активные консультации с европейскими партнерами о том, как обеспечить наши двухсторонние отношения в соответствии с Соглашением по зоне свободной торговли. Украина и ЕС должны четко соблюдать правила и стандарты, в том числе в вопросах транзита, - сказал Яценюк. - Мы ожидаем продолжения консультаций и подготовили ряд предложений, с которыми мы обращаемся к нашим европейским друзьям, о том, как пройти этот непростой этап, когда Россия жестко нарушила двусторонние соглашения между Украиной и Россией. Мы надеемся на продуктивный диалог с европейскими партнерами о том, как мы вместе будем выходить из этой непростой ситуации".

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года российские власти приняли ряд решений, ограничивающих, а в некоторых сегментах и полностью упраздняющих торговые отношения с Украиной. В числе таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом - 4 января - Россия полностью остановила транзит украинских товаров по своей территории в сторону стран Средней Азии, в особенности Казахстана.

Украина также ввела "зеркальные" торговые меры. Со 2 января - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5 до 19% с переходным периодом в 3-5 лет, а также с 10 января - запрет импорта продовольствия, сигарет, алкогольной продукции, продукции химической промышленности и железнодорожного оборудования российского производства.

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Меры относительно транзита российских товаров по украинской территории пока не анонсировались. Вместе с тем, Украина анонсировала переговоры с ЕС и ВТО по вопросу запрета транзита украинских товаров через территорию России. Кроме того, главы правительств Украины, Казахстана и Азербайджана договорились провести переговоры на уровне уполномоченных органов об организации альтернативных маршрутов доставки грузов из Украины.