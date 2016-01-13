Гривня торгуется на межбанке по 23,80 за доллар

В среду, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,65/23,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,5840/25,7440 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3090/0,3110 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,6367 грн/долл., к этому часу заключено 68 сделок на сумму 19,15 млн долл.