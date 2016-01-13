Медведев: 2015 год стал для России самым тяжелым за десятилетие
Глава российского правительства отметил недостаток источников экономического роста и экспортных доходов.
Прошедший год стал самым тяжелым годом для экономики России за последнее десятилетие, сообщает ВВС со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.
"Нашей экономике давно не приходилось сталкиваться с такими мощными, а главное, синхронными вызовами, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики", - заявил Медведев.
Он отметил недостаток источников экономического роста и экспортных доходов. В 2015 году произошло сокращение производства, снижение деловой и инвестиционной активности.
Однако самый болезненный удар по нанесен по доходам населения - средний класс стал намного беднее.
Читайте такжеВ Минфине РФ предупредили об угрозе повторения кризиса 1998 года
Тем не менее российский премьер полагает, что ситуация в российской экономике "непростая, но управляемая". Российская экономика, по его словам, остается устойчивой даже в условиях введенных против России санкций.
Читайте такжеReuters: Правительство РФ готовится к новому сокращению бюджета
Также Медведев был вынужден признать, что универсального средства от проблем в мировой экономике у российского правительства нет.