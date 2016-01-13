Украина договорилась со Сбербанком России о реструктуризации кредитов

Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством, говорится в сообщении министерства.

«Стороны договорились работать вместе, чтобы завершить транзакцию как можно скорее», - говорится в сообщении.

Министерство финансов отмечает, что данное соглашение со Сбербанком России соответствует требованиям программы сотрудничества Украины с МВФ.

Также в сообщении отмечается, что Министерство финансов продолжает переговоры о реструктуризации других кредитов, гарантированных государством.

«Министерство финансов подтверждает свою готовность к добросовестному продолжению переговоров по реструктуризации еврооблигаций Украины с погашением в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл.», - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Весной 2015 года председатель правления Сбербанка России Герман Греф завил, что банк выдал Украине порядка 4 млрд долларов кредитов, 50% из которых не обслуживаются.

«У нас небольшой портфель на правительство Украины и, конечно, огромное количество наших украинских партнёров: украинские предприятия, малый бизнес; не очень большой портфель для физических лиц. В основном, конечно, это предприятия: малый, средний бизнес и крупные корпорации», - заявил тогда Греф.

В Украине «Сбербанк России» представлен одноименным дочерним банком, который работает на украинском рынке с 2001 года и входит в группу крупнейших по активам. По итогам 2014 года украинский банк получил 108 млн грн прибыли, что в 5 раз ниже прибыли предыдущего года в 572,8 млн грн.