Эксперт подсчитал, сколько госдолга приходится на каждого украинца

Доля государственного долга в расчете на каждого трудоспособного украинца по состоянию на конец 2015 года составляет 94,2 тысячи гривень, что на 54,6%, или на 33,3 тысячи гривень больше по сравнению с 2014 годом.

Об этом говорится в аналитическом отчете компании Case Ukraine "Цена государства".

По подсчетам экспертов, на конец ноября 2015 года государственный и гарантированный долг Украины сократился до 80% ВВП, тогда как в феврале этот показатель достигал 100% ВВП. Наибольшее сокращение долга состоялось в ноябре (на 4,2 миллиарда долларов) в результате списания части внешнего долга после завершения реструктуризации.

При этом эксперты отметили, что в гривневом эквиваленте за январь-ноябрь 2015 долг увеличился на 41,4%.

"Это объясняется не только полученной международной помощью, но и девальвацией гривни с 15,8 гривни за 1 доллар на конец декабря 2014 до 23,9 гривни на конец ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 ноября 2015 года составила 65,150 миллиарда долларов, что на 4,6 миллиарда долларов, или на 7%, меньше показателя на начало 2015 года. При этом, в гривневом эквиваленте с начала 2015 года по ноябрь госдолг вырос на 41,3% - до 1,556 триллиона гривень.