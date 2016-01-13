"Долг Януковича": в России заявили, что подадут в суд на Украину до конца января

Минфин России намерен до конца января подать иск к Украине по поводу невыплаты ею кредита, взятого правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл..

"В конце января", — сказал глава Минфина Антон Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, когда будет подготовлен иск к Украине, сообщает РИА Новости.

Позднее помощник министра Светлана Никитина уточнила, что иск к Украине будет подан до конца января.

Напомним, сегодня Минфин Украины сообщил о достижении договоренности со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством.

Также в сообщении отмечается, что Минфин продолжает переговоры о реструктуризации других кредитов, гарантированных государством.

«Министерство финансов подтверждает свою готовность к добросовестному продолжению переговоров по реструктуризации еврооблигаций Украины с погашением в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл.», - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Кредит был выдан правительству Януковича в 2013 году, срок его выплаты наступал в декабре 2015 года. Долг вошел в периметр реструктуризации, объявленной Украиной весной 2015 года, но Россия отказалась его реструктуризировать.

В декабре 2015 года по решению ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда – долг был признан официальным долгом Украины.

4 января 2016 года Министерство финансов России заявило о подготовке иска в английский суд по поводу невыплаты Украиной долга в суме свыше 3 миллиардов долларов по облигациям.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что правительство Украины полностью готово к судебному процессу против Российской Федерации по долгу в 3 млрд долл.