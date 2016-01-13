ЕБРР в прошлом году инвестировал в Украину миллиард евро

Европейский банк реконструкции и развития в 2015 году профинансировал в Украине порядка 30 проектов общей стоимостью 1 млрд евро, говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

«В 2015 году ЕБРР подписал 30 сделок на 1 млрд евро. Это было значительным достижением в условиях меняющейся макроэкономической ситуации, низкого уровня инвестиционной привлекательности и существенного падения ВВП», - говорится в заявлении банка.

Как подчеркнули в представительстве, объем финансирования проектов в финансовом секторе составил 387 млн евро, в энергетике - 283 млн евро, в агросекторе - 184 млн евро, в производственном секторе - 87 млн евро, в инфраструктурной отрасли - 56 млн евро.

«Наиболее значительным стал кредит на сумму 300 млн долл., выделенный НАК «Нафтогаз Украины» для закупки природного газа на европейском рынке с целью заполнения газохранилищ на зимний отопительный период. Этот проект является чрезвычайно важным для отрасли и страны в целом не только с точки зрения энергетической безопасности, но и учитывая его условия, предусматривающие прозрачные закупки и беспрецедентные для Украины меры по улучшению корпоративного управления», - подчеркнули в ЕБРР.

Не менее знаковой была и работа Банка в муниципальном секторе. «Результатом этой работы стало подписание 5 контрактов по теплоснабжению, транспорту и управлению дорожным движением в 5 городах - Львове, Одессе, Черновцах, Виннице и Черкассах). Также продолжились инфраструктурные инвестиции, направленные на увеличение пропускной способности и развитие дополнительных услуг в портах Черного моря, - отметили в представительстве банка. - Также банк использовал собственные средства и помогал привлечь донорское финансирование для поддержки таких важных институтов как Совет бизнес-омбудсмена и Национальный совет реформ. Значительные ресурсы также были выделены на поддержку инициатив по реформированию сектора государственных предприятий и процесса приватизации в тесном сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли и Фондом госимущества Украины».

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Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране.