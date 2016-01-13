Гривня закрыла межбанк на уровне 23,85 за доллар

В среду, 13 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,70/23,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,70/25,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3110/0,3130 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,6420 грн/долл., к этому часу было заключено 523 сделки на сумму 324,47 млн долл.