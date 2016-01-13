Украинцы за год продали валюты на $1,5 миллиарда больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в 2015 году составила 1,55 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, тенденция превышения предложения валюты на наличном валютном рынке над спросом в 2015 году сохранялась 11 месяцев подряд.

Граждане в 2015 году продали банкам валюты на 2,233 млрд долл., купили – на 683,9 млн долл.

В декабре украинцы продали на 120,7 млн долл. больше наличной валюты, чем купили.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году украинцы купили валюты на 2,4 млрд долл. больше, чем продали.

Золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка Украины, в 2015 году выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., и на 1 января 2016 года составили 13,3 млрд долл.